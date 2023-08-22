В Турции ответили на критику Зайнутдинова

Турецкий журналист Корай Челикер поделился мнением о трансфере полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в стамбульский "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

"Несмотря на множество критических замечаний,, я считаю Бахтиера Зайнутдинова очень полезным трансфером, если его ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Под правильным использованием я подразумеваю более оборонительное использование на левом фланге, а не в роли "десятки": левый защитник, левый центральный защитник", - написла Челикер в твиттере.

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока.



Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.