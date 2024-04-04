Уйдет из "Бешикташа"? Агент Зайнутдинова сделал заявление

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 15:49
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Евгений Новиков, агент казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова, прокомментировал слухи к нему со стороны некоторых российских клубов, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" ведет переговоры со "Спартаком" и "Краснодаром" о продаже 26-летнего универсала.

"Мы уходили из ЦСКА не для того, чтобы через год вернуться обратно в Россию. Баха мечтает попробовать себя в Европе. Никакого прямого интереса со стороны "Спартака" и "Краснодара" не было! Это, видимо, такая шутка 2 апреля", - приводит слова Новикова телеграм-канал "Инсайды от Карпа".

Зайнутдинов летом прошлого года перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА, подписав контракт до 30 июня 2027 года. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.

В текущем чемпионате Турции Бахтиер провел 24 матча, результативными действиями не отметился. "Бешикташ" идет на четвертом месте в таблице, набрав 46 очков после 30 игр.

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