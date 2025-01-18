Удалением обернулся матч "Бешикташа" Зайнутдинова в Суперлиге

Футболисты "Бешикташа" сыграли вничью с "Самсунспором" в турецкой Суперлиге, передают Vesti.kz.

Встреча 20-го тура, состоявшаяся в Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк", завершилась со счетом 0:0.

При этом гости с 64-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления нидерландского защитника Рики ван Дронгелена.

А вот казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов не смог помочь "Бешикташу" из-за травмы.

После этой игры "Самсунспор" с 37 очками идет третьим в турнирной таблице, а "Бешикташ" (31) находится на пятом месте.

Ранее сообщалось, что новым наставником "Бешикташа" станет норвежец Уле Гуннар Сульшер. До него обязанности главного тренера исполнял Сердар Топрактепе.

В следующем туре, 24 января, "Самсунспор" сыграет на своем поле с "Газиантепом", а 26-го числа "Бешикташ" отправится в гости к "Антальяспору".