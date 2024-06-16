Участник Евро-2024 высказался о будущем Зайнутдинова в "Бешикташе"

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©ФК "Бешикташ"

Полузащитник сборной Албании и турецкого "Бешикташа" и Эрнест Мучи прокомментировал будущее Бахтиера Зайнутдинова в стамбульском клубе, передают Vesti.kz со ссылкой на "РБ Спорт". 

Ранее сообщалось об интересе к лидеру сборной Казахстана со стороны санкт-петербургского "Зенита".

— Зайнутдинов уходит?

— Баха? Не знаю. Но могу сказать, что он отличный парень.

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до конца сезона-2026/27

В России Зайнутдинов помимо ЦСКА выступал за "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

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Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК
Новости
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