Полузащитник сборной Албании и турецкого "Бешикташа" и Эрнест Мучи прокомментировал будущее Бахтиера Зайнутдинова в стамбульском клубе, передают Vesti.kz со ссылкой на "РБ Спорт".

Ранее сообщалось об интересе к лидеру сборной Казахстана со стороны санкт-петербургского "Зенита".

— Зайнутдинов уходит?

— Баха? Не знаю. Но могу сказать, что он отличный парень.

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до конца сезона-2026/27

В России Зайнутдинов помимо ЦСКА выступал за "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.