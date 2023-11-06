В Турции раскритиковали "Бешикташ" из-за позиции Зайнутдинова на поле

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 17:35
©ФК "Бешикташ"

Турецкий футбольный аналитик Али Эдже выразил мнение, что "Бешикташ" неправильно использует игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, задействуя его на позиции центрального защитника, сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

"Да, Бахтиер играл в ЦСКА на позиции центрального защитника, но поскольку он не мог там хорошо играть, его больше ставили в нападение, где он мог выступать гораздо лучше. Никто из руководства не смотрел эти матчи, это очень хорошо видно на примере "Бешикташа"! Думать, что когда травмируется Эрик Байи, можно заменить его Бактиёром и продолжать ту же игру, значит быть равнодушным к футбольной науке, к любви болельщиков, не заботиться о них вообще", - NTV Spor.

Напомним, что Зайнутдинов стал игроком "Бешикташа" минувшим летом. В составе турецкого клуба во всех турнирах он провел 13 матчей и забил один гол.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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