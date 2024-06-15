В Турции поставили под сомнение трансфер Зайнутдинова в "Зенит"

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 18:44
©ФК "Бешикташ"

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, специализирующийся на новостях о "Бешикташе", в интервью "СЭ" высказался по поводу вероятного перехода полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в "Зенит", сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что 26-летний универсал близок к переходу в стан десятикратных чемпионов России. Якобы клубы договорились о трансфере, сумма которого оценивается в 4,5 миллиона евро.

"Оба клуба достигли соглашения по Бахтиеру, но Зайнутдинов не хочет уезжать в Россию. Существует высокая вероятность, что этот трансфер не состоится", - сказал Дикме.

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до конца сезона-2026/27

В России Зайнутдинов помимо ЦСКА выступал за "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:44
Турция
В Турции поставили под сомнение трансфер Зайнутдинова в "Зенит"
Вчера , 23:58
Турция
Зайнутдинов обратился с необычной просьбой к "Бешикташу"
Вчера , 18:21
Турция
Стала известна реакция Зайнутдинова на трансфер в "Зенит"
Вчера , 13:29
Турция
"Есть интерес из Турции". Игрок сборной Казахстана покинет "Кайрат"?
Вчера , 09:08
Турция
Зайнутдинову нашли роль в "Зените"
13 июня, 16:07
Турция
Отец Зайнутдинова отреагировал на его "трансфер" в "Зенит"
13 июня, 12:00
Турция
Не проканало? Названа сумма трансфера Зайнутдинова в "Зенит"
13 июня, 10:00
Турция
Скандальный трансфер Зайнутдинова получил неожиданное продолжение
13 июня, 09:20
Турция
Аймбетов прояснил ситуацию с клубом в Турции и трансфером в Азербайджан
13 июня, 07:40
Турция
"Бешикташ" согласился продать Зайнутдинова: известны сумма и покупатель
© 2008 - 2024 ТОО «EML»