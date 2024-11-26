В Турции отказались от казахстанца. Их постигло жесткое наказание

Завершился матч 13-го тура турецкой Суперлиги, в котором "Трабзонспор" на своем поле одержал крупную победу над "Адана Демирспор", передает Vesti.kz.

Встреча в Трабзоне (Турция) завершилась со счетом 5:0. У хозяев хет-трик оформил Мухаммед Чам (3-я, 79-я и 85-я минуты), два мяча забил Симон Банза (50-я и 54-я).

Отметим, что нападающий национальной сборной Казахстана Абат Аймбетов не попал в заявку "Адана Демирспор" на эту игру. Он выступает за команду с начала года.

После 12 проведенных матчей его клуб с двумя очками занимает последнее, 19-е место в турнирной таблице.

Команда потерпела десять поражений и два раза сыграла вничью. "Трабзонспор" с 15 набранными баллами идет десятым.