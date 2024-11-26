"Манчестер Юнайтед" отыскал своего Ламина Ямаля: будущей звезде 17 лет

17-летний вингер лиссабонского "Спортинга" Жовани Кенда оказался в центре внимания английского "Манчестер Юнайтед". Молодой португалец, который уверенно заявил о себе в составе первой команды "львов", стал одним из главных приоритетов для нового наставника "красных дьяволов" Рубена Аморима. Тренер хорошо знаком с талантом Кенды, ведь именно под его руководством в команде "зелено-белых" юный футболист сделал первые шаги в профессиональном футболе, передают Vesti.kz.

Как пишет издание Mundo Deportivo, "Юнайтед" готов выложить за перспективного игрока 60 миллионов евро без учета бонусов.

Несмотря на то, что в нынешнем сезоне Кенда забил всего два гола и отдал одну голевую передачу в 19 матчах, его яркая игра и потенциал уже привлекли внимание ведущих европейских грандов.

Однако "Манчестер Юнайтед" - не единственный претендент на талантливого вингера. В гонке за Кенду участвуют другие английские гранды,в том числе "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Причем у "горожан" есть весомое преимущество: уже в ближайшее время их спортивным директором станет Хьюго Виана, который сейчас занимает аналогичный пост в "Спортинге". Это может значительно упростить переговоры для команды Хосепа Гвардиолы.

Хотя портал Transfermarkt оценивает Кенду всего в 15 миллионов евро, эксперты уверены, что его трансферная стоимость вырастет из-за высокого спроса.

Борьба за подписание Жовани обещает быть напряженной, ведь он уже признан одним из самых перспективных игроков своего поколения. У юного таланта есть все шансы повторить путь своего ровесника, который в таком же юном возрасте сумел ворваться в основу "Барселоны" и стать одним из ее ключевых игроков.

Неизвестно, какой клуб в итоге выиграет борьбу за этого "бриллианта", но очевидно одно: 17-летний полузащитник не на долго задержится в Лиссабоне. Европейские гиганты видят в нем не просто вундеркинда, а будущую суперзвезду мирового футбола.

"Манчестер Юнайтед" славится умением находить и развивать восходящие таланты, превращая перспективных подростков в мировых звезд. Клуб не только активно инвестирует в молодежь, но и гордится одной из самых успешных академий в мировом футболе.

Именно здесь зажигались звезды таких легендарных игроков, как Райан Гиггз, Пол Скоулз и Дэвид Бекхэм.

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Эта традиция продолжается и сегодня: "МЮ" внимательно следит за молодыми жемчужинами футбола, обеспечивая им лучшие условия для роста.

Для многих юных футболистов переход на "Олд Траффорд" становится не только важным шагом в карьере, но и началом пути к бессмертной славе.