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"Манчестер Юнайтед" отыскал своего Ламина Ямаля: будущей звезде 17 лет

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"Манчестер Юнайтед" отыскал своего Ламина Ямаля: будущей звезде 17 лет ©ФК "Барселона"

17-летний вингер лиссабонского "Спортинга" Жовани Кенда оказался в центре внимания английского "Манчестер Юнайтед". Молодой португалец, который уверенно заявил о себе в составе первой команды "львов", стал одним из главных приоритетов для нового наставника "красных дьяволов" Рубена Аморима. Тренер хорошо знаком с талантом Кенды, ведь именно под его руководством в команде "зелено-белых" юный футболист сделал первые шаги в профессиональном футболе, передают Vesti.kz

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17-летний вингер лиссабонского "Спортинга" Жовани Кенда оказался в центре внимания английского "Манчестер Юнайтед". Молодой португалец, который уверенно заявил о себе в составе первой команды "львов", стал одним из главных приоритетов для нового наставника "красных дьяволов" Рубена Аморима. Тренер хорошо знаком с талантом Кенды, ведь именно под его руководством в команде "зелено-белых" юный футболист сделал первые шаги в профессиональном футболе, передают Vesti.kz

Как пишет издание  Mundo Deportivo, "Юнайтед" готов выложить за перспективного игрока 60 миллионов евро без учета бонусов.

Несмотря на то, что в нынешнем сезоне Кенда забил всего два гола и отдал одну голевую передачу в 19 матчах, его яркая игра и потенциал уже привлекли внимание ведущих европейских грандов.


Однако "Манчестер Юнайтед" - не единственный претендент на талантливого вингера. В гонке за Кенду участвуют другие английские гранды,в том числе "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Причем у "горожан" есть весомое преимущество: уже в ближайшее время их спортивным директором станет Хьюго Виана, который сейчас занимает аналогичный пост в "Спортинге". Это может значительно упростить переговоры для команды Хосепа Гвардиолы.

Хотя портал Transfermarkt оценивает Кенду всего в 15 миллионов евро, эксперты уверены, что его трансферная стоимость вырастет из-за высокого спроса.


Борьба за подписание Жовани обещает быть напряженной, ведь он уже признан одним из самых перспективных игроков своего поколения. У юного таланта есть все шансы повторить путь своего ровесника Ламина Ямаля, который в таком же юном возрасте сумел ворваться в основу "Барселоны" и стать одним из ее ключевых игроков. 

Неизвестно, какой клуб в итоге выиграет борьбу за этого "бриллианта", но очевидно одно: 17-летний полузащитник не на долго задержится в Лиссабоне. Европейские гиганты видят в нем не просто вундеркинда, а будущую суперзвезду мирового футбола.

"Манчестер Юнайтед" славится умением находить и развивать восходящие таланты, превращая перспективных подростков в мировых звезд. Клуб не только активно инвестирует в молодежь, но и гордится одной из самых успешных академий в мировом футболе.

Именно здесь зажигались звезды таких легендарных игроков, как Райан Гиггз, Пол Скоулз и Дэвид Бекхэм.

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Эта традиция продолжается и сегодня: "МЮ" внимательно следит за молодыми жемчужинами футбола, обеспечивая им лучшие условия для роста.

Для многих юных футболистов переход на "Олд Траффорд" становится не только важным шагом в карьере, но и началом пути к бессмертной славе.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
3 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5 Брайтон энд Хов Альбион 12 6 4 2 21-16 22
6 Тоттенхэм Хотспур 12 6 1 5 27-13 19
7 Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
8 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
10 Ньюкасл Юнайтед 12 5 3 4 13-13 18
11 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12 Манчестер Юнайтед 12 4 4 4 13-13 16
13 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм Юнайтед 12 4 3 5 15-19 15
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон Уондерерс 12 2 3 7 20-28 9
18 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19 Кристал Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4

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