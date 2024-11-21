Новый Роналду? 20-летний талант переписал историю "Манчестер Юнайтед"

Алехандро Гарначо, молодой вингер "Манчестер Юнайтед", оставил свой след в истории английского клуба, достигнув показателя, которого ранее добивался лишь один игрок - Криштиану Роналду. Аргентинец стал вторым небританским футболистом в истории "манкунианцев", сумевшим набрать 20+ результативных действий (голы и передачи) в возрасте до 21 года, передают Vesti.kz.

На данный момент 20-летний Гарначо сумел записать на свой счет 13 голов и 7 ассистов на клубном уровне за время своих выступлений за "Манчестер Юнайтед".

Для сравнения, Роналду в том же возрасте забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

Роналду признался, в чем Месси лучше него

Only two overseas players have been directly involved in 20+ Premier League goals for Manchester United before turning 21:



◉ Cristiano Ronaldo (14G, 11A)

◉ Alejandro Garnacho (13G, 7A)



Following in his idol's footsteps. 😍 pic.twitter.com/lKRxCq76y1 — Squawka (@Squawka) November 20, 2024

Несмотря на то, что Роналду по праву считается одним из величайших игроков в истории, похоже, ему стоит немного потесниться. Гарначо уверенно заявляет о себе, доказывая, что способен идти по стопам легенды.

Если Криштиану блистал мастерством в завершении атак, то Гарначо берет другим - он искусно создает голевые моменты для своих одноклубников.

Молодой аргентинец стал еще одним ярким примером того, как "Манчестер Юнайтед" продолжает открывать миру новых футбольных звезд.

Время расставит все по своим местам, но уже сейчас очевидно: его карьера обещает быть блестящей, а этот рекорд - лишь первый шаг к большим достижениям.

Роналду уделал Месси и вошел в историю

The last time @ManUtd took on Everton, Alejandro Garnacho produced something extra special 🤌



🎙️ @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/wrrRwXCoKe — Premier League (@premierleague) March 9, 2024

Напомним, что 20-летний Гарначо начал играть за основную команду "Манчестер Юнайтед" с 2022 года, дебютировав за клуб в возрасте 17 лет и 301 дня.