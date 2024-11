Новый Роналду? 20-летний талант переписал историю "Манчестер Юнайтед"

Алехандро Гарначо, молодой вингер "Манчестер Юнайтед", оставил свой след в истории английского клуба, достигнув показателя, которого ранее добивался лишь один игрок - Криштиану Роналду. Аргентинец стал вторым небританским футболистом в истории "манкунианцев", сумевшим набрать 20+ результативных действий (голы и передачи) в возрасте до 21 года, передают Vesti.kz.

На данный момент 20-летний Гарначо сумел записать на свой счет 13 голов и 7 ассистов на клубном уровне за время своих выступлений за "Манчестер Юнайтед".

Для сравнения, Роналду в том же возрасте забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

Only two overseas players have been directly involved in 20+ Premier League goals for Manchester United before turning 21:



◉ Cristiano Ronaldo (14G, 11A)

◉ Alejandro Garnacho (13G, 7A)



Following in his idol's footsteps. 😍 pic.twitter.com/lKRxCq76y1