Турецкий клуб принял решение по Аймбетову

Сегодня, 25 августа, "Адана Демирспор" сыграет на выезде против "Касымпаши" в матче третьего тура чемпионата Турции по футболу, передает Vesti.kz.

Игра в Стамбуле начнется в 21:15 по казахстанскому времени. Нападающий национальной сборной Казахстана Абат Аймбетов попал в стартовый состав "Адана Демирспор" и выйдет на поле с первых минут. В текущем сезоне турецкой Суперлиги он принял участие в одном матче, выйдя на замену в игре против "Ризеспора" (0:1).

Еще в одной игре "Адана Демирспор" уступил "Фенербахче" (0:1). Команда занимает последнее, 19-е место.

Отметим, что Аймбетов перешел в команду в начале года.