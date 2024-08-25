Турецкий клуб принял решение по Аймбетову

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Сегодня 21:16
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Сегодня, 25 августа, "Адана Демирспор" сыграет на выезде против "Касымпаши" в матче третьего тура чемпионата Турции по футболу, передает Vesti.kz.

Игра в Стамбуле начнется в 21:15 по казахстанскому времени. Нападающий национальной сборной Казахстана Абат Аймбетов попал в стартовый состав "Адана Демирспор" и выйдет на поле с первых минут. В текущем сезоне турецкой Суперлиги он принял участие в одном матче, выйдя на замену в игре против "Ризеспора" (0:1).

Еще в одной игре "Адана Демирспор" уступил "Фенербахче" (0:1). Команда занимает последнее, 19-е место.

Отметим, что Аймбетов перешел в команду в начале года.

Метки:
Аймбетов Абат Турция Футбол

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