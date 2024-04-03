"Адана Демирспор" в составе которого выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов назвал состав на матч 31-го тура Турецкой Суперлиги против стамбульского "Фенербахче", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Стамбуле начнется в 22:30 по времени Астаны. Аймбетов начнет матч на скамейке запасных.

"Адана Демирспор" с 39 очками занимает 11 место в таблице Суперлиги. "Фенербахче" идет на втором место. У стамбульского клуба 79 баллов.

На счету Аймбетова, который в начале февраля перешел в турецкий клуб пять матчей за "Адану Демирспор".