Турецкий клуб принял решение по Аймбетову на матч с "Фенербахче"

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 21:59
©instagram.com/adskulubu/

"Адана Демирспор" в составе которого выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов назвал состав на матч 31-го тура Турецкой Суперлиги против стамбульского "Фенербахче", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Стамбуле начнется в 22:30 по времени Астаны. Аймбетов начнет матч на скамейке запасных.

"Адана Демирспор" с 39 очками занимает 11 место в таблице Суперлиги. "Фенербахче" идет на втором место. У стамбульского клуба 79 баллов.

На счету Аймбетова, который в начале февраля перешел в турецкий клуб пять матчей за "Адану Демирспор".

Метки:
Аймбетов Абат Адана Демирспор ФК Казахстанцы за границей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:59
Турция
Турецкий клуб принял решение по Аймбетову на матч с "Фенербахче"
Сегодня , 19:10
Турция
Бахтиера Зайнутдинова "отправили" в "Зенит"
Сегодня , 17:44
Турция
Вернется в Россию и обретет счастье? Какое будущее ждет Зайнутдинова
Сегодня , 07:50
Турция
Акция для казахстанцев закончилась? Как в Турции изменят правила для легионеров с нового сезона
Вчера , 23:36
Турция
Стала известна позиция "Спартака" по Зайнутдинову
Вчера , 21:38
Турция
Бахтиер Зайнутдинов оставил грустное послание в свой день рождения
Вчера , 16:10
Турция
"Бешикташ" получил предложения по Зайнутдинову
Вчера , 15:06
Турция
"Бешикташ" обратился к Зайнутдинову
30 марта, 20:30
Турция
Суперклуб из Узбекистана следит за Абатом Аймбетовым
29 марта, 23:04
Турция
Зайнутдинов получил нового тренера в "Бешикташе"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»