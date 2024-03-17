Тренер Зайнутдинова сделал заявление после сенсации в матче "Бешикташа"

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 11:10
©ФК "Бешикташ"

Главный тренер "Бешикташа" Фернанду Сантуш ответил на вопрос о своей отставке после очередного поражения команды, передают Vesti.kz.

На этот раз "Бешикташ" на своем поле сенсационно уступил "Антальяспору" (1:2) в рамках 30-го тура чемпионата Турции. Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не сыграл за хозяев поля, оставшись в запасе.

"В данный момент такая мысль, как отставка, не приходит мне в голову. В последних трех матчах результаты были плохими, но я могу сказать, что матч с "Галатасараем" и сегодняшний матч - это лучшие матчи, которые я провел с момента своего прихода в команду. Мы потерпели незаслуженное поражение и в матче с "Галатасараем", и сегодня. Когда я вступил в свою должность, процесс шел хорошо. Конечно, плохо, когда не получается добиться результата, это естественно. Мы будем улучшать игру команды во втором тайме. Когда ты проигрываешь матч, шансы на третье место становятся сложными, но у нас еще есть шансы. Я доверяю своим игрокам, наша цель - третье место и Кубок. Я верю, что мы достигнем этих целей", - приводит его слова Fanatik.

"Бешикташ" с 46 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, "Антальяспор", набрав 41 балл, находится на седьмой строчке.

3 апреля "Антальяспор" дома примет "Анкарагюджю", а "Бешикташ" на выезде встретится с "Истанбул Башакшехир".

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбол

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