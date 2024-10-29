Стамбульский "Бешикташ" сыграл с "Галатасараем" в матче десятого тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча на поле "Галатасарая" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

"Галатасарай" открыл счет на 13 минуте благодаря голу Давинсона Санчеса. На 67-й минуте звездный форвард хозяев Виктор Осимхен сделал счет 2:0.

"Бешикташ" забил гол на 94-й минуте. Голом отметился Эрнест Мучи.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов остался на скамейке запасных "Бешикташа", который потерпел первое поражение в новом сезоне чемпионата Турции.

"Галатасарай" набрал 28 очков и занимает первое место. У "Бешиекташа" 20 баллов и четвертая строчка.