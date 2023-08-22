Трансфер полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова в стамбульский "Бешикташ" стал особенным, сообщают Vesti.kz.

"Новичок "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов стал первым казахстанским футболистом в истории клуба!", - пишет твиттер Transfermarkt.

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Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока

Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.