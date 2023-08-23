Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Турция
Комментарии

Стали известны детали контракта Зайнутдинова с "Бешикташем". Клуб дал машину

Стали известны детали контракта Зайнутдинова с "Бешикташем". Клуб дал машину
©instagram.com/besiktas/

Евгений Новиков, агент футболиста "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, в интервью Meta-ratings.kz рассказал детали перехода своего клиента в стамбульский клуб, сообщают Vesti.kz.

- Евгений, где будет жить Бахтиер? Предоставляет ли клуб жилье и машину?
- "Бешикташ" предоставляет ему машину. С жильем он будет определяться сам.

- Есть ли пункт о возможности продажи в клуб одного из топовых европейских чемпионатов? Настоял ли на нем сам Зайнутдинов?
- Да, у Зайнутдинова есть договоренность с "Бешикташем" о его продаже в случае поступления предложений от клубов из чемпионатов топ-5.

- Были ли другие предложения из Европы? В СМИ писали об интересе из Италии.
- Интерес к Бахтиеру в Европе был и есть. Это качественный и стабильный футболист, способный закрыть несколько позиций на поле.

В Турции ответили на критику Зайнутдинова

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока

Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.

Зайнутдинов установил рекорд в "Бешикташе"

Напомним, предыдущим клубом Зайнутдинова был ЦСКА, который купил его у "Ростова" летом 2020 года - трансфер обошелся армейцам в два миллиона евро. За это время казахстанец сыграл 85 матчей, в которых забил семь голов. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет 6,5 миллиона евро.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбольные трансферы

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 10:50
Турция
©ФК "Зенит" В "Трабзонспоре" сделали заявление по "трансферу" Алипа
Сегодня , 07:46
Турция
©instagram.com/besiktas/ Стали известны детали контракта Зайнутдинова с "Бешикташем". Клуб дал машину
Вчера , 22:59
Турция
©КФФ Почему Магомед Адиев был заинтересован в переходе Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ"
Вчера , 15:46
Турция
©ФК "Бешикташ" Зайнутдинов дал первое интервью в "Бешикташе": про Роналдо, переговоры и цели в клубе
Вчера , 12:45
Турция
©ФК "Бешикташ" Казахи в шоке. Почему фанаты "Бешикташа" не радуются трансферу Зайнутдинова?
Вчера , 12:08
Турция
©instagram.com/sergioramos/ "Бешикташ" после трансфера Зайнутдинова принял решение по Серхио Рамосу
Вчера , 11:19
Турция
©ФК "Бешикташ" Зайнутдинову назвали условия для успеха в "Бешикташе"
Вчера , 09:59
Турция
©instagram.com/besiktas/ В Турции ответили на критику Зайнутдинова
Вчера , 08:22
Турция
©instagram.com/besiktas/ Трансфер Зайнутдинова в "Бешикташ" стал историческим
Вчера , 07:31
Турция
©instagram.com/besiktas/ Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал свой переход в "Бешикташ"
Вчера , 07:15
Турция
©ФК "Бешикташ" Зайнутдинов провел первую тренировку в "Бешикташе"
21 августа, 23:57
Турция
©кадр из видео "Бешикташ" в тренде, или как Зайнутдинов встретился со звездным одноклубником
21 августа, 22:20
Турция
©ПФК ЦСКА Скоро дебют! "Бешикташ" заявил Зайнутдинова на матч еврокубков
21 августа, 20:36
Турция
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов попрощался с болельщиками ЦСКА после официального представления в "Бешикташе"
21 августа, 20:22
Турция
©Кадр из видео "Бешикташ" оригинально представил Бахтиера Зайнутдинова
21 августа, 19:00
Турция
©Instagram/besiktas Стало известно, когда Зайнутдинов может дебютировать за "Бешикташ"
21 августа, 18:09
Турция
©КФФ Алип высказался о переходе Зайнутдинова в "Бешикташ" и своей мечте играть в Европе
21 августа, 14:08
Турция
©ФК "Бешикташ" Исторический результат, ярость фанатов и угрозы судье. Как сыграл "Бешикташ" после трансфера Зайнутдинова
20 августа, 21:23
Турция
©ФК ЦСКА Названо ключевое преимущество Зайнутдинова над звездами "Бешикташа"
20 августа, 17:54
Турция
©premierliga.ru Главный тренер ЦСКА раскрыл подробности перехода Зайнутдинова в "Бешикташ"
19 августа, 21:43
Турция
©ПФК ЦСКА Стало известно, когда "Бешикташ" официально объявит о трансфере Зайнутдинова
19 августа, 20:19
Турция
©КФФ Почему главный тренер "Бешикташа" захотел подписать Зайнутдинова
19 августа, 19:39
Турция
©instagram.com/besiktas Стало известно о состоянии Зайнутдинова перед подписанием контракта с "Бешикташем"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus