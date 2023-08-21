Скоро дебют! "Бешикташ" заявил Зайнутдинова на матч еврокубков

Новости спорта Футбол Турция
Вчера 22:20
©ПФК ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в заявку турецкого "Бешикташа" на Лигу конференций, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт УЕФА.

В первом матче раунда плей-офф турнира стамбульский клуб сыграет против киевского "Динамо". Первый матч, который является гостевым, пройдет 24 августа в румынском городе Бухарест. 25-летний казахстанец значится в составе "Бешикташа" на эту игру. 

Напомним, что официально о трансфере Зайнутдинова турецкая команда объявила сегодня, 21 августа. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

По информации турецких СМИ, переход игрока обошелся стамбульскому клуб в 4,5 миллиона евро. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Лига конференций

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