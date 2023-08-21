Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в заявку турецкого "Бешикташа" на Лигу конференций, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт УЕФА.

В первом матче раунда плей-офф турнира стамбульский клуб сыграет против киевского "Динамо". Первый матч, который является гостевым, пройдет 24 августа в румынском городе Бухарест. 25-летний казахстанец значится в составе "Бешикташа" на эту игру.

Напомним, что официально о трансфере Зайнутдинова турецкая команда объявила сегодня, 21 августа. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

По информации турецких СМИ, переход игрока обошелся стамбульскому клуб в 4,5 миллиона евро. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон.