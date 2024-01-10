Разгромом завершился матч "Бешикташа" с Зайнутдиновым в составе

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Сегодня 00:58
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Стамбульский "Бешикташ" сыграл с "Ризеспором" в матче 16 тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Ризе завершилась со счетом 4:0 в пользу стамбульцев. Полузащитник сборной Казахстана и "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов провел всю встречу целиком.

Уже на четвертой минуте Милот Рашица вывел гостей вперед. На 28-й минуте бывший одноклубник Зайнутдинова по ЦСКА Адольфо Гайч забил ответный гол. Примечательно, что удар аргентинца с добивания не смог накрыть именно казахстанский футболист. Впрочем, взятие ворот было отменено из-за офсайда.

В конце первого тайма "Бешикташ" благодаря голу Семиха Кылычсоя. В дебюте второго тайма Кылычсой увеличил отрыв гостей - 3:0. Окончательный счет на 79-й минуте установил капитан "Бешикташа" Дженк Тосун.

Стамбульский клуб, набрав 32 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Ризеспор" с 29 баллами, занимает шестое место.

Отметим, что новый наставник "Бешикташа" португалец Фернанду Сантуш наблюдал за игрой с трибун. Командой в этом матче руководил исполняющий обязанности главного тренера Сердар Топрактепе.

Метки:
Бешикташ ФК Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей

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