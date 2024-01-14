Разгромом завершилось стамбульское дерби "Бешикташа" с Зайнутдиновым в составе

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 00:00
©ФК "Бешикташ"

Стамбульский "Бешикташ" одержал победу над "Карагюмруком" в домашнем матче в рамках 20 тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "орлов". На 62-й минуте Семих Киличсой забил первый мяч. Спустя три минуты Милот Рашица удвоил преимущество "Бешикташа", а в добавленное время Жедсон Фернандес установил окончательный результат.

Полузащитник сборной Казахстана и "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов сыграл весь матч целиком, получив на 40-й минуте желтую карточку.

Стамбульский клуб, набрав 35 очков, остается на четвертой строчке. У "Карагюмрука" 20 баллов и 16 место. Лидирует в лиге стамбульский "Фенербахче", у которого 50 очков.

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Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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