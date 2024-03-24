Футболисты "Бешикташа" провели товарищеский матч с черногорским клубом "Будучность", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей отличились Жедсон Фернандеш (7-я минута), Умут Мераш (36-я), Рашид Геззаль (42-я), Венсан Абубакар (58-я) и Джо Уорралл (61-я). У проигравших один мяч отыграл Игор Иванович (69-я).

Отметим, что Бахтиер Зайнутдинов не играл за "Бешикташ", так как находится в расположении сборной Казахстана. В ночь на 27 марта подопечные Магомеда Адиева на выезде сыграют с Люксембургом в рамках Лиги наций. Начало - в 00:45 по времени Астаны. А еще ранее они проиграли Греции в Афинах, тем самым лишившись шансов на попадание в основную стадию Евро-2024.