Прямая трансляция матча Аймбетова против топ-клуба Турции

Сегодня, 19 января, пройдут матчи 20-го тура чемпионата Турции. "Адана Демирспор" на своем поле примет "Фенербахче", сообщают Vesti.kz.

Встреча между клубом Абата Аймбетова, замыкающим турнирную таблицу первенства (5 очков), и идущим на втором месте "Фенербахче" (42) начнется в 21:00 по казахстанскому времени.

В прямом эфире ее покажут на телеканале Sport Plus Qazaqstan. Начало трансляции - в 20:55.

Отметим, что "Адана" идет на серии из двух поражений, а последний гол команды забил как раз Аймбетов еще в декабре прошлого года.

У "Фенербахче" же беспроигрышная серия из пяти матчей, а три последние игры стамбульцы выиграли.

В этом сезоне 29-летний казахстанский нападающий Аймбетов провел за турецкий клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.