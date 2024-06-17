Появились новости о трансфере Зайнутдинова в новый клуб

Портал Bobsoccer уделил внимание возможному переходу двух игроков турецкого "Бешикташа" в санкт-петербургский "Зенит". Одним из них является футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, передают Vesti.kz.

"Еще на прошлой неделе сообщал, что преждевременно называть Жедсона Фернандеша игроком "Зенита". Переговорный процесс - тончайшее дело, в котором (утверждаю на основании опыта участия в переходе Заурбека Плиева из "Ахмата" в московское "Динамо") очень много нюансов. Ни Фернандеш, ни Зайнутдинов до сих пор не прошли необходимый для окончательного согласования трансфера медицинский осмотр, переговоры продолжаются, однако в шорт-листе "Зенита" по данным позициям имеются другие фамилии, на которые петербургский клуб оперативно переключится при отсутствии консенсуса с "Бешикташем". Впрочем, полагаю, стороны договорятся: турки приняли приглашение "Зенита" принять участие в летнем турнире в Санкт-Петербурге и вряд ли упустят возможность прилично заработать", - пишет источник.