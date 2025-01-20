Похож на МЮ. Новый тренер Зайнутдинова сделал заявление

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал свое назначение на пост главного тренера турецкого "Бешикташа", сообщают Vesti.kz. Новый наставник стамбульского клуба был представлен в новой должности на прошлой неделе.

"Я был вне тренерской деятельности некоторое время.

Но я работал в УЕФА и следил за футболом, а также за "Бешикташем"... Для меня этот проект немного похож на "Манчестер Юнайтед". Мы были шестыми, потом стали третьими, потом вторыми. И так шаг за шагом.

И, конечно, мы здесь, чтобы побеждать, так что, надеюсь, мы сможем сделать это быстрее. Но мы должны быть реалистами. И да, у меня было много предложений, но, как я уже говорил, это должно было быть правильное предложение, которое стоило бы того, чтобы я отошел от своей идеальной жизни.

Нужно снова почувствовать биение сердца, потому что спрашиваешь: "Есть ли у тебя энергия?". Проект, о котором президент и совет директоров говорили со мной, - это то, что мне сейчас нужно.

Я следил за "Юнайтед" (с момента своего ухода - прим.), и это сложно, когда команда идет ко дну. Нужно просто развернуть лодку, и мы надеемся, что сможем быстро развернуть ее здесь", - цитирует норвежца ESPN.