"Осталось договориться с игроком и "Бешикташем". Зайнутдинову нашли новый клуб

Телеграм-канал "Инсайды от Карпа" не исключил возвращение футболиста "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в чемпионат России и даже присмотрел для него новую команду, передают Vesti.kz.

Ранее агент Зайнутдинова сделал заявление об интересе со стороны "Спартака" и "Краснодара", подробности - здесь.

"Несмотря на эти слова (агента), лично я допускаю возвращение Зайнутдинова на Русь. Для этого должно сойтись много факторов, и в первую очередь этого должен захотеть сам Баха. Но, к примеру, тому же "Динамо", учитывая, что БГ ищут на лето варианты на фланги - парень бы пригодился. И чемпионат он знает, и легионером не считается, и уровень его мастерства подходящий. Осталось только сделать подход, ну и договориться по условиям с игроком + "Бешикташем", - пишет источник.

Зайнутдинов защищает цвета "Бешикташа" с лета прошлого года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро и подписал контракт с турецким клубом до 30 июня 2027 года.

"Динамо" занимает третье место в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков после 21 тура.