Стамбульский "Бешикташ" сыграл вничью с "Антальяспором" в матче 21-го тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Анталье завершилась со счетом 1:1.

Гости первыми вышли вперед на 79-й минуте после гола Рафы Силвы.

На 85-й минуте вышедший на замену полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов проиграл борьбу в своей штрафной Эрдалю Ракипу, который и сравнял счет.

Таким образом, "Бешикташ" с 32 очками идет на шестом месте в турнирной таблице Суперлиги. "Антальяспор" набрал 22 балла и поднялся на 14 строчку.