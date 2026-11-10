В ноябре в турецких источниках возникли слухи об интересе "Галатасарая" к капитану сборной Казахстана Нуралы Алипу. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему переезд игрока "Зенита" в Турцию на данный момент не представляется возможным.

Информацию об интересе "Галатасарая" к Алипу распространил турецкий журналист Бурак Ерен, при этом добавив, что казахстанец может выступать в Турции на правах местного, не в статусе легионера. И это было ключевой ошибкой, поскольку правило о том, что казахстанцы не являются легионерами в Суперлиге, уже отменено и неактуально.

Именно это позже подчеркнули и в агентстве PC Management, которое представляет интересы Алипа:

"Раньше действительно казахстанские футболисты не считались легионерами в чемпионате Турции, однако сейчас ситуация совершенно изменилась. Поэтому информация, указанная в той публикации, абсолютно неверна", - заявили в компании PC Management.

Но примечательно, что даже спортивных оснований для трансфера Алипа из "Зенита" в "Галатасарай" тоже почти нет. Если исходить из позиции "Зенита", клуб в последние годы напротив очень ценит казахстанца. Это как раз связано с лимитом и тем, что в РПЛ защитник не является легионером. Найти российского игрока его профиля, возраста, с левой ногой в позиции центрбека сейчас практически невозможно. И даже если бы "Зенит" готов был рассмотреть продажу Алипа, ценник на него был бы поставлен в 3-4 три раза больше рыночной стоимости.

Но и со стороны "Галатасарая" тоже нет объективных оснований для покупки казахстанца. На данный момент у стамбульского гранда в позиции Алипа играет защитник сборной Турции, один из лидеров раздевалки Абдюлькерим Бардакчи. Да, он старше казахстанца, ему 32 года и он не совсем стабилен, но "Галатасараю" нет никакого смысла менять своего местного турецкого игрока, который по уровню точно не уступает Алипу, и к тому же, если казахстанец является легионером для Турции.

По этим причинам уход Алипа из "Зенита" в ближайшие годы едва ли возможен. Он может произойти только, если Нуралы критически растеряет уровень или же клуб вдруг найдет альтернативу на его позицию. То есть покинуть Санкт-Петербург в оптимальной форме Алип едва ли сможет, только если в клуб не придет предложение с оверпрайсом, что маловероятно, ведь казахстанских футболистов по-прежнему низко котируют в Европе.