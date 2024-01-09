Новый тренер Бахтиера Зайнутдинова прибыл в Стамбул

Новости спорта Футбол Турция
Вчера 18:27
©ФК "Бешикташ"

69-летний португальский специалист Фернанду Сантуш возглавивший турецкий "Бешикташ", прибыл в Стамбул вместе со своими помощниками, сообщают Vesti.kz.

Его контракт с клубом полузащитником сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова рассчитан до конца сезона 2024/25.

Сегодня 9 января он отправился на частном самолете в город Ризе, где "Бешикташ" сыграет в матче 16 тура Турецкой Суперлиги с местным "Ризеспором".

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Сантуш стал четвертым главным тренером "Бешикташа" в текущем сезоне. Ранее он работал с рядом топ-клубов Португалии и Греции, а также сборными этих стран. 

Вместе со сборной Португалии он выиграл Евро-2016 и Лигу наций 2018/19. Он работал с национальной командой своей страны с 2014 по 2022 годы, покинув пост после неудачи на ЧМ-2022 и конфликта с Криштиану Роналду, которого он усадил в запас прямо во время мундиаля.

С января по сентябрь 2023-го трудился в сборной Польши, но был уволен осенью.

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Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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