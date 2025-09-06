После Моуринью - Зидан?! Турецкий гранд готовит громкое назначение

Стамбульский "Фенербахче" близок к сенсационному назначению - клуб достиг предварительной договорённости с бывшим наставником мадридского "Реала" Зинедином Зиданом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sabah Spor.

По данным источника, легендарный француз готов возглавить турецкий клуб после финального согласования условий контракта и заработной платы.

Напомним, что в конце августа "Фенербахче" расстался с Жозе Моуринью, и именно его место на тренерском мостике теперь может занять Зидан.

В активе Зизу два периода работы с "Реалом" (2016–2018 и 2019–2021), за которые он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды поднимал над головой Суперкубок страны.