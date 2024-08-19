Моуринью сделал признание об адаптации к чемпионату Зайнутдинова и Аймбетова

Главный тренер стамбульского "Фенербахче" Жозе Моуринью высказался об адаптации к турецкому футболу, сообщают Vesti.kz. Португальский специалист возглавил стамбульский клуб в это межсезонье.

"Страсть, любовь, энтузиазм полностью совпадают с моим отношением к футболу. Есть и другие вещи, которые мне неподвластны, они касаются культуры.

Похоже, что это я должен адаптироваться, а не наоборот. Я приехал сюда как иностранец. Не собираюсь менять положение вещей. Мне нужно адаптироваться... Я не волшебник, у меня просто есть опыт", - цитирует португальца ESPN.