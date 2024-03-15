Моуринью отправили к Зайнутдинову

Бывший тренер "Ромы" Жозе Моуринью может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Турции, передают Vesti.kz.

По данным Calcio Mercato, "Фенербахче" надеется, что присутствие в составе бывших игроков Серии А Эдина Джеко и Леонардо Бонуччи поможет убедить португальского специалиста приехать в Турцию.

Моуринью покинул "Рому" в январе, итальянский клуб он возглавлял с 2021 года. Под его руководством "волки" стали победителями Лиги конференций в сезоне-2021/22 и финалистами Лиги Европы в сезоне-2022/23.

В тренерской карьере Моуринью также были "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси, "Реал", "Интер", "Порту" и "Бенфика".

Напомним, что в чемпионате Турции за "Бешикташ" выступает Бахтиер Зайнутдинов. В этой лиге казахстанские футболисты не считаются легионерами.