Моуринью отправили к Зайнутдинову

Новости спорта Футбол Турция
Вчера 13:18
©instagram.com/josemourinho

Бывший тренер "Ромы" Жозе Моуринью может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Турции, передают Vesti.kz.

По данным Calcio Mercato, "Фенербахче" надеется, что присутствие в составе бывших игроков Серии А Эдина Джеко и Леонардо Бонуччи поможет убедить португальского специалиста приехать в Турцию.

Моуринью покинул "Рому" в январе, итальянский клуб он возглавлял с 2021 года. Под его руководством "волки" стали победителями Лиги конференций в сезоне-2021/22 и финалистами Лиги Европы в сезоне-2022/23.

В тренерской карьере Моуринью также были "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси, "Реал", "Интер", "Порту" и "Бенфика".

Напомним, что в чемпионате Турции за "Бешикташ" выступает Бахтиер Зайнутдинов. В этой лиге казахстанские  футболисты не считаются легионерами.

Метки:
Моуринью Жозе Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбол

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