Магомед Адиев назвал главную проблему Абата Аймбетова

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 08:17
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Главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев, который ранее возглавлял сборную Казахстана по футболу, в интервью YouTube-каналу BorodAbata рассказал, в чем просел форвард "Аданы Демирспор" Абат Аймбетов, сообщают Vesti.kz.

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– Аймбетов забил один гол, еще два гола не засчитали. Вроде как выходил на поле в концовках матчей. Как думаете, в этом сезоне ему удастся себя проявить?

– Очень надеюсь на это. У него есть качества, чтобы себя проявить. Он действительно может забивать эти голы, но его вся проблема была в том, что у него были определенные болячки, и весь его тренировочный процесс был не на таком уровне, как раньше.

Он очень много пропускал даже в сборной во время последнего этапа. Я с ним по этому поводу разговаривал и сказал, что он потерял в интенсивности. Он всегда брал тем, что очень много прессинговал. Сейчас он стал более статичным. Но опять же, это от его состояния зависит.

Если он сейчас пройдет все сборы в полном объеме, я думаю, он может себя проявить. Он соответствует уровню чемпионата Турции. В последнее время, в связи с его формой, он не соответствовал этому уровню, - сказал Адиев.

29-летний Аймбетов выступает за "Адану Демирспор" с февраля, когда подписал контракт с турецким клубом до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

Ранее Адиев рассказал правду о конфликте с защитником сборной Казахстана, подробности - тут.

Метки:
Адиев Магомед Ахмат ФК Сборная РК по футболу Аймбетов Абат Адана Демирспор ФК Казахстанцы за границей Турция

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