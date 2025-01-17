Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер возглавит стамбульский "Бешикташ", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо контракт 51-летнего тренера с турецким клубом будет рассчитан до июня 2026 года.

В своей тренерской карьере Сульшер работал в качестве наставника в английском "Манчестер Юнайтед" а также, работал в норвежском "Мольде" и валлийском "Кардифе".

В качестве игрока он более десяти лет выступал в "Манчестер Юнайтед", выиграв шесть раз АПЛ и принеся победу клубу в финале Лиги чемпионов-1998/99.

Добавим, что в составе "Бешикташа" с лета 2023 года выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Напомним, что за последние два года в "Бешикташе" сменилось несколько главных тренеров. Командой руководили Шенол Гюнеш, Рыза Чалымбай, португалец Фернанду Сантуш и нидерландский специалист Джованни ван Бронхкорст, который был последним рулевым стамбульцев.

Сейчас в качестве исполняющего обязанности главного тренера с командой работает турецкий специалист Сердар Топрактепе.