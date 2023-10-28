Стамбульский "Бешикташ", цвета которого защищает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, переживает явно не лучшие времена. Команда находится всего на четвертом месте в Суперлиге, заметно уступая конкурентам, а также занимает последнюю строчку в группе Лиги конференций. В Турции отметили главное факторы спада, сообщают Vesti.kz.

Журналист издания Fanatik Орхан Йылдырым отметил несколько важных деталей, одной из которых является разобщенность коллектива. По имеющимся данным, команда разделена на несколько группировок. В частности, выделяются франкоговорящие легионеры (вероятно, речь о Байи, Масуаку, Розье, Онане, Мулеке и Абубакаре), которые отделены от остальных. Кроме того, лучший бомбардир команды Венсан Абубакар считает, что партнеры не всегда желают делиться с ним мячом.

Другие факторы, которые отметил Йылдырым, связаны с ошибками президента и руководства "Бешикташа", а также бывшего тренера Шенола Гюнеша. Помимо всего прочего появилась информация, что представители команды сливали информацию из внутренней кухни журналистам и медиа, и это тоже добавило напряжения в раздевалке.

Отметим, что следующий матч "Бешикташ" проведет в понедельник, 30 октября. Команда Зайнутдинова на своем поле примет "Газиантеп" в рамках чемпионата Турции.