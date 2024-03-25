Конкурент клубов Зайнутдинова и Аймбетова нашел выход после скандала

Турецкий "Фенербахче" рассматривает вариант со сменой чемпионата после скандала с фанатами "Трабзонспора", передают Vesti.kz.

По информации турецкого издания BPT, руководство "Фенербахче" рассматривает варианты с лигами Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Италии.

Напомним, после финального свистка матча 30-го тура Суперлиги футболисты "Фенербахче" бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось фанатам "Трабзонспора", которые массово выбежали на поле. После этого началась массовая драка с участием футболистов и болельщиков.

Игроки "Фенербахче" покидали поле в сопровождении охраны и полицейских.

В турнирной таблице чемпионата Турции "Фенербахче" с 79 очками занимает второе место. "Трабзонспор" (49) располагается на третьей строчке с 49 очками. На первом месте находится "Галатасарай" (81).

Добавим, что в чемпионате Турции выступают два казахстанских футболистов. Бахтиер Зайнутдинов играет за "Бешикташ", а Абат Аймбетов защищает цвета "Адана Демирспор".

"Фенербахче" является 19-кратным чемпионом Турции, уступая по количеству титулов лишь "Гаратасараю". В последний раз клуб становился чемпионом страны в сезоне-2013/14.