Конкурент клубов Зайнутдинова и Аймбетова нашел выход после скандала

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 22:15
©Кадр из видео

Турецкий "Фенербахче" рассматривает вариант со сменой чемпионата после скандала с фанатами "Трабзонспора", передают Vesti.kz.

По информации турецкого издания BPT, руководство "Фенербахче" рассматривает варианты с лигами Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Италии. 

Напомним, после финального свистка матча 30-го тура Суперлиги футболисты "Фенербахче" бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось фанатам "Трабзонспора", которые массово выбежали на поле. После этого началась массовая драка с участием футболистов и болельщиков.

Игроки "Фенербахче" покидали поле в сопровождении охраны и полицейских.

В турнирной таблице чемпионата Турции "Фенербахче" с 79 очками занимает второе место. "Трабзонспор" (49) располагается на третьей строчке с 49 очками. На первом месте находится "Галатасарай" (81).

Добавим, что в чемпионате Турции выступают два казахстанских футболистов. Бахтиер Зайнутдинов играет за "Бешикташ", а Абат Аймбетов защищает цвета "Адана Демирспор".

"Фенербахче" является 19-кратным чемпионом Турции, уступая по количеству титулов лишь "Гаратасараю". В последний раз клуб становился чемпионом страны в сезоне-2013/14.

Метки:
Турция Футбол Массовая драка

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:15
Турция
Конкурент клубов Зайнутдинова и Аймбетова нашел выход после скандала
Вчера , 13:27
Турция
Разгромом обернулся матч "Бешикташа" Зайнутдинова
20 марта, 07:50
Турция
Экс-нападающий сборной Турции ушел из жизни в возрасте 44 лет
18 марта, 22:30
Турция
Клубы Зайнутдинова и Аймбетова рискуют потерять грозного соперника после скандала
17 марта, 11:10
Турция
Тренер Зайнутдинова сделал заявление после сенсации в матче "Бешикташа"
17 марта, 00:40
Турция
Драмой и сенсацией закончился матч "Бешикташа" Зайнутдинова в чемпионате Турции
16 марта, 21:49
Турция
"Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову
16 марта, 07:00
Турция
В Турции возмутились отношением "Бешикташа" к Зайнутдинова
15 марта, 13:18
Турция
Моуринью отправили к Зайнутдинову
14 марта, 22:27
Турция
Принято решение по Зайнутдинову после сенсации в матче "Бешикташа"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»