Команда Аймбетова терпит крах в чемпионате Турции

Турецкий клуб "Адана Демирспор" за который выступает казахстанец Абат Аймбетов потерпел очередное поражение в Суперлиге, передают Vesti.kz.

В матче десятого тура чемпионата Турции "Адана Демирспор" уступила в родных стенах "Сиваспору" - 2:4.

Казахстанскому нападающему Абату Аймбетову не удалось помочь своей команде, он провел весь матч на скамейке запасных.

"Адана Демирспор" замыкает турнирную таблицу турецкой Суперлиги с одним очком. В этом розыгрыше чемпионата она пока не победила ни разу.

В нынешнем сезоне нападающий сборной Казахстана провел пять матчей в чемпионате Турции и не отметился результативными действиями.