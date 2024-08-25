Клуб Аймбетова сотворил сенсацию в чемпионате Турции

Новости спорта Футбол Турция
Вчера 23:26
©instagram.com/aimbetov9507

"Адана Демирспор", за которую выступает казахстанский нападающий Абат Аймбетов, сыграл на выезде против "Касымпаши" в третьем туре чемпионата Турции по футболу, передает Vesti.kz.

Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. У хозяев поля мячи забили Харис Хайрадинович и Нуну Да Кошта. В составе гостей отличились Юсуф Бараси и Йован Манев.

Аймбетов впервые в новом сезоне вышел в стартовом составе "Адана Демирспор" и провел на поле 63 минуты, после чего был заменен.

Таким образом, клуб казахстанца заработал первое очко в чемпионате и покинул последнюю строчку турнирной таблицы. 

Добавим, что Аймбетов пришел в команду в начале года.

Метки:
Аймбетов Абат Турция Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:26
Турция
Клуб Аймбетова сотворил сенсацию в чемпионате Турции
Вчера , 21:16
Турция
Турецкий клуб принял решение по Аймбетову
Вчера , 18:03
Турция
"Бешикташ" вынес окончательный вердикт Зайнутдинову. Подробности
23 августа, 12:30
Турция
Зайнутдинов готов уйти из "Бешикташа". Ему ищут клуб в топ-лиге
22 августа, 16:00
Турция
Претендент на Зайнутдинова потерпел фиаско в Лиге чемпионов
21 августа, 08:17
Турция
Магомед Адиев назвал главную проблему Абата Аймбетова
20 августа, 07:49
Турция
Названа главная сложность для Зайнутдинова в "Бешикташе"
19 августа, 22:05
Турция
Моуринью сделал признание об адаптации к чемпионату Зайнутдинова и Аймбетова
19 августа, 12:43
Турция
"Бешикташ" Зайнутдинова одержал третью подряд победу в матче с 6 голами
18 августа, 17:23
Турция
На президента топ-клуба из чемпионата Зайнутдинова напали. Видео
© 2008 - 2024 ТОО «EML»