"Бешикташ" уступил "Антальяспору" в матче 11-го тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Анталье завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. При этом, стамбульский клуб в конце первого тайма открыл счет в матче. Гол на счету Дженка Тосуна.

В первые 11 минут второго тайма "Антальяспор" забил три гола, изменив ход игры.

На 80-й минуте Джексон Мулека сократил отставание "Бешикташа". Но, на большее гостей не хватило.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отыграл всю встречу целиком.

"Бешикташ" с 19 очками занимает пятое место в таблице. "Антальяспор", набрав 15 баллов, располагается на восьмой строчке.