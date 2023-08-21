Автор: Димаш Тулегенов

Стамбульский "Бешикташ" потерял очки в первом матче после подписания казахстанца Бахтиера Зайнутдинова. Это случилось во втором туре Суперлиги против "Пендикспора" (1:1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этой встрече.

Матч между одним из самых титулованных клубов Турции и дебютантом высшего дивизиона получился достаточно жарким. Перед стартом игры черно-белые считались большими фаворитами, а средний коэффициент на их победу был 1,25. В гостей букмекеры совсем не верили, и мало где коэффициент на победу "Пендикспора" был ниже десяти.

"Бешикташ" начал довольно активно, и уже на восьмой минуте Артур Масуаку сотряс перекладину гостей. Через несколько минут его быстрый выход в атаку с последующей передачей на Жедсона Фернандеша привел к опасному штрафному, и именно с этого стандарта команда открыла счет. Зайнутдинов, не попавший в заявку, но находившийся на трибунах домашнего стадиона, воочию наблюдал за тем, как гамбийский защитник Омар Колли замкнул идеальную подачу Амира Хаджиахметовича - 1:0.

К середине тайма давление "Бешикташа" лишь нарастало, но ни Фернандеш, ни Джексон Мулека свои шансы не реализовали. После часа игры главный тренер Шенол Гюнеш выпустил на поле сразу двоих новичков - Милота Рашицу и Алекса Окслейда-Чемберлена. В одном из эпизодов эти парни едва не соорудили гол, но вратарь "Пендикспора" сумел отразить удар англичанина. Позже на поле вышел еще один звездный новичок Анте Ребич, но для него это была уже вторая игра за "Бешикташ".

На 76-й минуте Колли оформил дубль после подачи с углового, однако это взятие ворот не было засчитано. Причина в том, что в момент подачи Масуаку мяч, находясь в воздухе, по мнению лайнсмена, пересек лицевую линию. Вследствие этого был назначен удар от ворот. Этот момент вызвал много споров и обсуждений, а руководство "Бешикташа" даже потребовало доказать факт того, что мяч ушел за пределы поля, предоставив VAR-повтор.

Также в Instagram-аккаунте "Бешикташа" вышел отдельный повтор этого эпизода. Клуб подписал его следующими словами: "Воры труда, вы за это заплатите!":

На 90-й минуте Масуаку нарушил правила на границе свой штрафной, и после просмотра VAR главный арбитр встречи указал на точку. Пенальти у гостей уверенно реализовал парагваец, перебравшийся в клуб несколько недель назад из аргентинской. Так "Пендикспор" неожиданно сравнял счет - 1:1.

Изначально судья компенсировал к основному времени матча четыре минуты, но из-за просмотра VAR, пенальти, празднования гостями гола и дальнейших беспорядков на трибунах - он затянулся аж на 12 минут. Фанаты "Бешикташа" были разъярены решениями судьи, игрой команды и результатом матча в целом: они кидали на поле различные предметы, а на эмоциях у игроков даже произошла стычка.

В итоге "Пендикспор" впервые в своей истории набрал очки в высшем дивизионе чемпионата Турции, и это случилось в гостевой игре с таким большим клубом, как "Бешикташ". Что касается Зайнутдинова, то он как минимум насладился атмосферой стадиона, который теперь станет для него домом. Результат никого из черно-белых радовать не может, тем более болельщики серьезно раскритиковали команду. Некоторые считают, что "Пендикспор" - команда, которой нужно забивать четыре-пять голов. И после этой осечки болельщики стамбульцев будут ждать незамедлительной реабилитации.

Шанс на исправление орлы получат уже в Лиге конференций. В раунде плей-офф квалификации "Бешикташ" встретится с киевским "Динамо". Первая игра будет для команды Зайнутдинова гостевой, однако назвать ее домашней для киевлян в полной мере тоже нельзя, ведь встреча состоится в Бухаресте (Румыния). Она пройдет в четверг, 24 августа.

Что касается следующего тура в Суперлиге, то 28 августа команда в гостях сыграет с "Аданой Демирспор". Вероятно, в тот вечер Бахтиер дебютирует в чемпионате Турции.

Фото: ФК "Бешикташ"©