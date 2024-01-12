Игрок сборной России отреагировал на "интерес" со стороны "Бешикташа" Зайнутдинова

Новости спорта Футбол Турция
Вчера 14:44
©ФК "Локомотив"

Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук отреагировал на вопрос об интересе к своей персоне со стороны турецкого "Бешикташа", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Ранее журналист Иван Карпов сообщал об интересе к Миранчуку со стороны турецкого клуба, за который выступает казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов в зимнее трансферное окно.

"Бешикташ"? Без комментариев", - заявил Миранчук.

Агент футболиста якобы запросил у турецкого клуба зарплату три миллиона в месяц. Сейчас Миранчук получает в "Локомотиве" 2,4 миллиона, но в новом предложении контракта от железнодорожников зарплата будет понижена.

Отметим, что Transfermarkt оценивает Миранчука в пять миллионов евро.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Бешикташ ФК Казахстанцы за границей Локомотив Москва

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 14:44
Турция
Игрок сборной России отреагировал на "интерес" со стороны "Бешикташа" Зайнутдинова
10 января, 19:00
Турция
"Бешикташ" Зайнутдинова объявил о трансфере партнера главной звезды АПЛ
10 января, 00:58
Турция
Разгромом завершился матч "Бешикташа" с Зайнутдиновым в составе
9 января, 22:21
Турция
Зайнутдинов в старте? "Бешикташ" назвал состав на матч после назначения экс-тренера Роналду
9 января, 18:27
Турция
Новый тренер Бахтиера Зайнутдинова прибыл в Стамбул
9 января, 10:05
Турция
Обидел Роналду и был уволен два раза подряд. Факты о новом тренере Зайнутдинова в "Бешикташе"
8 января, 21:45
Турция
Французский клуб объявил о подписании опального партнера Зайнутдинова
8 января, 18:36
Турция
"Бешикташ" нашел Зайнутдинову нового партнера. Он играл с Роналду
8 января, 17:48
Турция
"Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову после назначения чемпиона Европы
7 января, 23:30
Турция
В "Бешикташе" назначен новый тренер Зайнутдинова. С ним Роналду выиграл исторический трофей
© 2008 - 2024 ТОО «EML»