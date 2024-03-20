Экс-нападающий сборной Турции ушел из жизни в возрасте 44 лет

Бывший футболист сборной Турции Эрсен Мартин скончался в возрасте 44 лет, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "Трабзонспора".
Причина смерти не называется.
"С глубокой печалью мы узнали о том, что наш бывший футболист Эрсен Мартин ушел из жизни.
Мы желаем ему Божьей милости и выражаем соболезнования его семье, близким и нашему обществу", - говорится в заявлении "Трабзонспора".
Мартин завершил карьеру в 2013 году. Прежде он играл за "Генчлербирлиги", "Касымпашу", "Манисаспор", "Сивасспор", "Сииртспор", "Рекреативо".
В сборную Турции привлекался с 2004 по 2006 год.