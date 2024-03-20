Экс-нападающий сборной Турции ушел из жизни в возрасте 44 лет

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Сегодня 07:50
©ФК "Сивасспор"

Бывший футболист сборной Турции Эрсен Мартин скончался в возрасте 44 лет, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "Трабзонспора".

Причина смерти не называется.

"С глубокой печалью мы узнали о том, что наш бывший футболист Эрсен Мартин ушел из жизни.

Мы желаем ему Божьей милости и выражаем соболезнования его семье, близким и нашему обществу", - говорится в заявлении "Трабзонспора".

Мартин завершил карьеру в 2013 году. Прежде он играл за "Генчлербирлиги", "Касымпашу", "Манисаспор", "Сивасспор", "Сииртспор", "Рекреативо".

В сборную Турции привлекался с 2004 по 2006 год.

Метки:
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Сегодня , 07:50
Турция
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