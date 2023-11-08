"Его брали как универсала". Алиев - о карьере Зайнутдинова в "Бешикташе"

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 19:52
©ФК "Бешикташ"

Али Алиев, имеющий большой опыт выступления в Турции, в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал стартовый этап Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташе". В частности, он объяснил, почему казахстанца вновь задействуют в обороне. 

"Кто говорил, что его берут в атаку? Я знаю, что скаутская группа "Бешикташа" и Шенол Гюнеш хотели взять именно потому что он готов закрывать несколько позиций. Его не брали как "десятку". Но и как левого защитника его тоже не брали, потому что там есть профильный игрок - Масуаку. То есть, его брали именно как универсала. 

Считаю, что он шикарно вошел в "Бешикташ". Сразу забил важный гол в Лиге конференций. Потом смена тренера и он вышел в стартовом составе на дерби с "Галатасараем", а поверьте, в Турции это очень значимый показатель. Поэтому дебют ему удался, просто надо запастись терпением. Мы с Бахой на связи, готовы ему помочь. Сейчас надо быть терпеливым, возможно, придет новый тренер и думаю Бахе найдут позицию, которая ему по душе", - отметил Алиев. 

В нынешнем сезоне Зайнутдинов провел за "Бешикташ" девять матчей в чемпионате Турции, а также четыре игры в Лиге конференций. Его трансфер из ЦСКА обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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