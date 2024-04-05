Драмой закончилось стамбульское дерби с Зайнутдиновым в составе

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Сегодня 07:40
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Стамбульский "Бешикташ" сыграл вничью в стамбульском дерби с клубом "Истанбул Башакшехир", сообщают Vesti.kz.

Выездная для "Бешикташа" встреча в рамках 31-го тура Турецкой Суперлиги завершилась со счетом 1:1.

На 16-й минуте команда полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова после гола Омара Колли вышла вперед.

"Истанбул Башакшехир" отыгрался на 95-й минуте: гол на свой счет записал Эмирхан Илькхан.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и провел всю встречу целиком, отыграв на позиции левого защитника.

"Бешикташ", набрав 47 очков, занимает четвертое место в таблице чемпионата Турции. "Истанбул Башакшехир" с 43 баллами идет седьмом месте в Турецкой Суперлиги.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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