Драмой закончилось стамбульское дерби с Зайнутдиновым в составе

Стамбульский "Бешикташ" сыграл вничью в стамбульском дерби с клубом "Истанбул Башакшехир", сообщают Vesti.kz.

Выездная для "Бешикташа" встреча в рамках 31-го тура Турецкой Суперлиги завершилась со счетом 1:1.

На 16-й минуте команда полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова после гола Омара Колли вышла вперед.

"Истанбул Башакшехир" отыгрался на 95-й минуте: гол на свой счет записал Эмирхан Илькхан.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и провел всю встречу целиком, отыграв на позиции левого защитника.

"Бешикташ", набрав 47 очков, занимает четвертое место в таблице чемпионата Турции. "Истанбул Башакшехир" с 43 баллами идет седьмом месте в Турецкой Суперлиги.