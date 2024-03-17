Драмой и сенсацией закончился матч "Бешикташа" Зайнутдинова в чемпионате Турции

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Сегодня 00:40
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Стамбульский "Бешикташ" в матче 30 тура Турецкой Суперлиги сыграл на своем поле с "Антальяспором", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 2:1 в пользу "Антальяспора". Гости уже на пятой минуте забили первый гол, который на свой счет записал Бюнамин Балджы.

На 38-й минуте польский форвард Адам Букса с пенальти удвоил преимущество "Антальяспора".

Албанский форвард "Бешикташа" Эрнест Мучи в начале второй тайма (46 минута) отыграл один мяч.

Окончательный результат мог быть установлен на десятой добавленной ко второму тайму минуте: но Милот Рашица, неудачно исполнивший пенальти, не смог спасти "Бешикташ" от поражения.

Отметим, что полузащитник сборной Казахстана и "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов остался в запасе.

Метки:
Бешикташ ФК Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей

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