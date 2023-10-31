"Бешикташ" Зайнутдинова приблизился к топ-3 Турецкой Суперлиги

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 04:13
©ФК "Бешикташ"

Стамбульский "Бешикташ" обыграл "Газиантеп" в матче десятого тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По голу забили Салих Учан (63-я минута) и Дженк Тосун (75).

Полузащитник сборной Казахстана и "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отметился парой опасных ударов. Вашему вниманию один из них:

После этого матча "Бешикташ" набрал 19 очков и поднялся с шестого на четвертое место. Лидирует "Фенербахче", набравший 30 баллов. У "Галатасара" вторая строчка (28 очков). "Адана" с 20-ю баллами замыкает топ-3. 

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