"Бешикташ" Зайнутдинова представил нового главного тренера

Новости спорта Футбол Турция
5 июня 22:23
©ФК "Бешикташ"

Нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст возглавил стамбульский "Бешикташ" в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сообщают Vesti.kz.

49-летний ван Бронкхорст подписал контракт с турецким клубом по схеме "2+1". Его ассистентами будут Жан-Поль ван Гастель и Сердар Топрактепе.

В своей тренерской карьере нидерландский специалист работал на родине с "Фейеноордом", а также возглавлял китайский "Гуанчжоу Фули" и шотландский "Рейнджерс". Кроме того, он работал ассистентом в "Манчестер Сити".

Напомним, что Зайнутдинов перешел в турецкий клуб из московского ЦСКА летом 2023 года. За стамбульский клуб он провел 37 матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона 2026/27.

Добавим, что по ходу сезона "Бешикташ" тренировали Шенол Гюнеш, Бурак Йылмаз, Рыза Чалымбай, Фернанду Сантуш и Топрактепе.

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Бешикташ ФК Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Нидерланды Назначения

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