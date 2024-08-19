"Бешикташ" Зайнутдинова одержал третью подряд победу в матче с 6 голами

Стамбульский "Бешикташ", за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, одержал третью победу подряд на старте нового сезона, передают Vesti.kz.

В рамках второго тура турецкой Суперлиги "орлы" на своем поле переиграли "Антальяспор" со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил звездный новичок Чиро Иммобиле (13-я и 23-я минуты), еще по голу забили Рафа Силва (56-я) и Эрнест Мучи (90+5). У гостей дважды отличился Брайан Самудио (1-я и 51-я).

При этом "Антальяспор" с 63-й минуты играл в меньшинстве - прямую красную карточку получил Гюрай Вурал.

Сам Зайнутдинов в заявку на эту игру не попал. Казахстанец продолжает восстанавливаться после травмы.

Из-за повреждения Бахтиер не принимал участия в матче за Суперкубок Турции, в котором "Бешикташ" разгромил "Галатасарай" со счетом 5:0.

Таким образом, "Бешикташ" одержал третью победу подряд и вторую в чемпионате. С 6 очками "орлы" лидируют в Суперлиге.