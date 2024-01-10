"Бешикташ" Зайнутдинова объявил о трансфере партнера главной звезды АПЛ

Новости спорта Футбол Турция
Вчера 19:00
©ФК "Адана"

Стамбульский "Бешикташ" объявил о переходе норвежского защитника Йонаса Свенссона, сообщают Vesti.kz.

Футболист, до перехода в клуб полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова выступал за турецкий "Адана Демирспор".

В карьере 30 летнего Свенссона также были нидерландский АЗ и норвежский "Русенборг".

Отметим, что Свенссон провел 23 матча за сборную Норвегии, в которых забил один гол. Вместе с нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом у новичка "Бешикташа" шесть совместных игр в составе национальной команды.

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Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбольные трансферы Норвегия Холанд Эрлинг

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