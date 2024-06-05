"Бешикташ" Зайнутдинова нацелился на экс-тренера МЮ

Новости спорта Футбол Турция
5 июня 21:07
©ФК "Бешикташ"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер может возглавить стамбульский "Бешикташ", сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

По информации источника, турецкий клуб уже связывался с норвежским специалистом зимой, перед назначением бывшего наставника сборной Португалии Фернанду Сантуша. Теперь руководство клуба снова ищет главного тренера и обратилось к Сульшеру с новым предложением.

Напомним, Сульшер находится без работы с ноября 2021 года. Последним клубом 50-летнего тренера был "Манчестер Юнайтед", который он возглавлял с декабря 2018 года. Под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы в сезоне 2020/21, где уступила "Вильярреалу" в серии пенальти, и заняла второе место в чемпионате Англии в том же сезоне.

Отметим, что в составе "Бешикташа" выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Казахстанец перешел в турецкий клуб из московского ЦСКА летом 2023 года. За стамбульский клуб он провел 37 матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона 2026/27.

Добавим, что по ходу сезона "Бешикташ" тренировали Шенол Гюнеш, Бурак Йылмаз, Рыза Чалымбай, Фернанду Сантуш и Сердар Топрактепе.

Метки:
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