"Бешикташ" Зайнутдинова начал переговоры с известным тренером

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 13:31
©ФК "Бешикташ"

Известный румынский специалист Мирча Луческу может возглавить стамбульский "Бешикташ", за который выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, передают Vesti.kz.

Об этом в прямом эфире Digi Sport Special журналист Дечебал Радулеску. По его информации, Луческу ведет переговоры с "Бешикташем".

В настоящее время "орлов" возглавляет временный тренер Бурак Йылмаз после увольнения Шенола Гюнеша месяц назад.

"Сейчас мы получили информацию, что Мирча Луческу ведет переговоры с другой командой. "Бешикташ" хочет Луческу. Теперь посмотрим, произойдет ли это", – сказал Дечебал Радулеску Digi Sport Special.

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Напомним, Луческу 3 ноября объявил об уходе из киевского "Динамо" и завершении карьеры. Он возглавлял клуб с 2020 по 2023 год. Однако позже тренер опроверг эту информацию.

До этого он на протяжении 12 лет работал в донецком "Шахтере". Вместе с "горянками" он завоевал 21 национальный титул, а в сезоне-2008/09 выиграл Кубок УЕФА. Также он неоднократно выводил "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов.

Зайнутдинов стал игроком "Бешикташа" минувшим летом. В составе турецкого клуба во всех турнирах он провел 13 матчей и забил один гол.

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Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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