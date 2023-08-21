"Бешикташ" в тренде, или как Зайнутдинов встретился со звездным одноклубником

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вновь встретился с бывшим футболистом сборной Англии Алексом Окслейдом-Чемберленом, сообщают Vesti.kz.

Видео встречи в своем аккаунте в Instagram опубликовал турецкий "Бешикташ", за который они теперь будут играть вместе.

В 2019 году Зайнутдинов, будучи игроком "Ростова", сделал фото с Окслейдом-Чемберленом, который тогда выступал за "Ливерпуль".

Спустя четыре года игроки встретились в одной команде. И пресс-служба "Бешикташа" воссоздала их встречу, сняв трендовое видео Reels под композицию I'm Just a Kid канадской рок-группы Simple Plan.

Напомним, дебют Зайнутдинова ожидается уже на этой неделе к еврокубках. Его соглашение с "Бешикташем" рассчитано до 30 июня 2027 года.

По информации турецких СМИ, переход игрока обошелся стамбульскому клуб в 4,5 миллиона евро. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон.