"Бешикташ" сливает Зайнутдинова? О чем пишут СМИ

Российский журналист Александр Троицкий прокомментировал возможный уход футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова из "Бешикташа", передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны московского "Динамо".

По его информации, "Бешикташ" готов отпустить Зайнутдинова за 2-3 миллиона евро.

"То есть, за 5 миллионов в "Зенит" в прошлом году он не перешел. Зимой его не отпустили примерно за те же 3 миллиона евро в "Вальядолид", зато теперь готовы скинуть даже за 2 миллиона в условный "Динамо" и еще выплатить 15 процентов из этих денег ЦСКА. Зашибись. Дешевле только бесплатно.

А я ловлю себя на мысли, что и этому переходу буду рад. Лишь бы подальше от Стамбула, где вообще ничего у Бахи не складывается", - написал он в своем телеграм-канале.